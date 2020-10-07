«Мінус рік життя»: у Києві «привітали» Путіна з днем народження

Під Посольством Російської Федерації в Україні 7 жовтня, у день народження президента РФ Володимира Путіна, проходить акція "Мінус рік життя".

Як передає кореспондент Укрінформу, захід проводить ГО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод».

За словами організаторів, мета акції - привернути увагу до дій та політики Росії як держави-агресора, що здійснює акти терору по всій земній кулі.

"Путін перетворився на одіозну фігуру сьогоднішньої світової політики, своєрідну парію, на яку з погано прихованим подивом і роздратуванням дивиться майже вся міжнародна спільнота", - заявляють активісти.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня ГО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод» провело акцію під посольством Росії, присвячену 16-їй річниці трагедії в Беслані.