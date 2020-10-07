«Мінус рік життя»: у Києві «привітали» Путіна з днем народження

«Мінус рік життя»: у Києві «привітали» Путіна з днем народження

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Укрінформ
Під Посольством Російської Федерації в Україні 7 жовтня, у день народження президента РФ Володимира Путіна, проходить акція "Мінус рік життя". 

Як передає кореспондент Укрінформу, захід проводить ГО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод».

За словами організаторів, мета акції - привернути увагу до дій та політики Росії як держави-агресора, що здійснює акти терору по всій земній кулі.

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"Путін перетворився на одіозну фігуру сьогоднішньої світової політики, своєрідну парію, на яку з погано прихованим подивом і роздратуванням дивиться майже вся міжнародна спільнота", - заявляють активісти.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня ГО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод» провело акцію під посольством Росії, присвячену 16-їй річниці трагедії в Беслані.

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