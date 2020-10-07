Незалежність від Росії підтримують 90% українців – КМІС

Дев'янсто відсотків українців вважають, Україна має бути незалежною від Росії, і цей показник практично не змінюється з 2014 року.

Як передає Укрінформ, такими є результати спільного проєкту Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) та російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр".

"Порівняно з вереснем 2019 і лютим 2020 рівень підтримки незалежності України (відсоток тих, хто вважає, що Україна має бути незалежною від Росії) залишається таким самим – 90%, цей показник практично не змінюється з 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Згідно з дослідженням, кількість тих, хто бажає закритих кордонів із Росією, становить 39%, натомість тих, хто бажає незалежних відносин, але без кордонів і митниць, - 51%.

Читайте також: Ставлення українців до Росії погіршилося

При цьому у Росії, за даними дослідженя, порівняно з січнем 2020 року трохи збільшилася кількість охочих закритих кордонів з Україною - з 26% до 30%. Натомість зменшилася кількість тих, хто не хоче мати віз і кордонів (було 56%, стало 51%). Кількість тих, хто бажає об’єднання в одну державу, практично не змінилася - 16%.

КМІС проводив опитування з 12 до 16 вересня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

«Левада-центр» проводив опитування за репрезентативною вибіркою населення Росії, опитано 1601 особу віком від 18 років у період 20-26 серпня 2020 року методом особистого інтерв’ю. Статистична похибка при вибірці 1601 осіб (з імовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% — для показників, близьких до 25% / 75%, 2,0% — для показників, близьких до 10% / 90%, і 1,5% — для показників, близьких до 5% / 95%.