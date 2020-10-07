Ставлення українців до Росії погіршилося

У серпні-вересні 2020 ставлення українців до Росії знову погіршилося.

Як передає Укрінформ, такими є результати спільного проєкту Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) та російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр".

"В Україні у вересні 2020 року добре або дуже добре ставилося до Росії 42% українців, погано або дуже погано теж 42%, 16% не визначилися. В Росії добре або дуже добре ставилися до України 48% населення, погано або дуже погано — 43%, 9% не визначилися", - йдеться у повідомленні.

Ставлення українців до Росії суттєво залежить від регіону: на Заході позитивно ставляться до Росії 30%, у Центрі – 38%, на Півдні – 52%, на Сході – 56%. Більшість тих, хто негативно ставиться до Росії, сконцентрована у Західному регіоні (56%), найменше таких – у Східному регіоні (27%).

У релізі йдеться, що у серпні-вересні 2020 ставлення українців до Росії знову погіршилося, а ставлення росіян до України дещо покращилося, і другий раз за історію спостережень росіяни краще ставляться до України, ніж українці до Росії (але різниця мінімальна).

Як зазначається, за весь період спостережень (крім вересня 2019) українці краще ставилися до Росії, ніж росіяни до України.

У вересні 2019 ставлення росіян до України було дещо кращим, можливо, через очікування, що нова українська влада змінить ставлення українців до Росії. Після анексії Криму і початку військових дій на Донбасі відбулося різке падіння позитивного ставлення українців до Росії (з 90% до 30%), але після закінчення активних бойових дій ставлення українців до Росії знову дещо покращилося.

Водночас, цього разу опитування не є повністю еквівалентними, бо в Росії дослідження проводилося методом особистого (face-to-face) інтерв’ю, а в Україні – методом телефонного опитування, це питання потребує подальшого вивчення.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 12 до 16 вересня 2020 року провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

«Левада-центр» проводив опитування за репрезентативною вибіркою населення Росії, 1601 особи віком 18 років і старше, в період 20-26 серпня 2020 року методом особистого інтерв’ю.

Статистична похибка при вибірці 1601 особа (з імовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% — для показників, близьких до 25% / 75%, 2,0% — для показників, близьких до 10% / 90% і 1,5% — для показників, близьких до 5% / 95%.

Фото: ms.detector.media