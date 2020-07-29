Рейтинг Путіна в Росії за рік обвалився – Левада-центр

Російському президентові Володимиру Путіну довіряють лише 23% опитаних під час останнього соціологічного дослідження.

Про це повідомляється на сайті "Левада-центру".

Станом на літо 2020 року рейтинг довіри росіян до президента Володимира Путіна впав до 23%. Рік тому, влітку 2019 року, про довіру Путіну говорили 40%, у 2017 році цей показник сягав 59%.

В останні місяці Путіна критикували за те, як він реагував на епідемію коронавірусу. Викликало протести і голосування щодо поправок про "обнулення" до Конституції, які дозволяють йому залишитися на посаді президента ще два терміни.

У тому ж дослідженні респондентам було поставлене традиційне запитання, чи в правильному напрямку рухається країна. 42% відповіли ствердно (замість 52% пів року тому), 40% - що країна рухається неправильним шляхом. 18% не змогли відповісти.

Опитування проведено 24 - 25 липня 2020 року за репрезентативною вибіркою населення Росії об'ємом 1617 осіб віком від 18 років. Дослідження проводилося методом телефонних інтерв'ю (CATI) за випадковою двоосновною вибіркою (RDD) номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Статистична похибка не перевищує 2,4%.

Карикатура: Сергій Йолкін