Під посольством РФ у Києві нагадали про трагедію в Беслані

В Києві під посольством Росії відбулась акція, присвячена 16-їй річниці трагедії в Беслані.

Як передає кореспондент Укрінформу, організатором акції стала ГО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод».

Керівник організації, системний аналітик Юрій Федоренко зазначив: "Наша мета – привернути увагу до того, що Росія перетворилась на терористичну державу, яка здійснює акти терору по всій земній кулі та формує атмосферу страху на власній території, в анексованому Криму та Донбасі".

Перед посольством РФ фактично пройшов мультимедійний перформанс під назвою "День бесславия России". Дійство включало відеопрезентацію актів агресії РФ, починаючи з 1939 року в Польщі до всіх випадків отруєння опозиції та агресії в Україні та Сирії. Кадри презентації під марші УПА, пісні Макаревича та Сергія Файфури виводилися на екран, встановленій поруч та на стіни посольства.

В Києві нагадали про трагедію в Беслані // Фото: Павло Багмут. Укрінформ

На акцію прийшла молодь та мешканці сусідніх будинків.

Організатори акції планують повторити її в містах, де є консульства РФ.

Під час її проведення з одного з вікон виглядав співробітник посольства.

Нагадаємо: 3 вересня 2004 року російські спецпризначенці провели операцію зі звільнення заручників. Під час її проведення загинуло 334 людини, з них 186 дітей. Поранено понад 800 осіб.

В ході слідства було викрито багато фактів, які деякі аналітики розглядають трагічні події трагічні події у Беслані (Північна Осетія) як заздалегідь сплановану операцію російських спецслужб. Натомість влада РФ у 2005 році федеральним законом "Про дні військової слави Росії" встановила в цей день, 3 вересня, "День солідарності в боротьбі з тероризмом".