Суд залишив Бабарико під вартою

Екскандидат у президенти Білорусі Віктор Бабарико, якого затримали задовго до оголошення результатів голосування на виборах, залишиться під вартою.

Таке рішення залишив у силі суд Центрального району, передає Укрінформ з посиланням на TUT.by.

Як зазначається, рішення ухвалювала суддя Юлія Густир.

Попередня дата, до якої Бабарико буде перебувати під вартою, не повідомляється.

Адвокати Бабарико вважають, що висунуте обвинувачення порушує право на захист: з нього не ясно, які саме дії обвинуваченого нібито утворюють злочини, підстав для продовження строку тримання під вартою немає, і цей запобіжний захід потрібно змінити.

Захист подав скаргу на постанову помічника начальника Управління, старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління КДБ Пакова від 10 серпня 2020 року про продовження строку тримання під вартою Бабарико.

Скарга розглядалася на закритому судовому засіданні, адвокати клопотали, щоб Бабарико брав участь у ньому по відеозв'язку, клопотання задоволено не було. Скаргу суд також відхилив.

Бабарико був затриманий 18 червня. 2 липня стало відомо, що його обвинувачують за ч. 2 ст. 243 (ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі), ч. 2 ст. 235 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великому розмірі) та ч. 2 ст. 431 (дача хабара повторно або у великому розмірі) КК Білорусі. 3 липня Мінський міський суд у закритому режимі розглянув і відхилив скаргу Бабарико на рішення суду Центрального району залишити його під вартою.

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24 липня 2020 року генеральна прокуратура перекваліфікувала одне з обвинувачень. На думку слідства, «дії Бабарико з отримання від представників комерційних структур незаконних грошових винагород у загальній сумі більш як 28 млн руб. та їх розподілу серед керівництва ВАТ "Белгазпромбанк" ... перекваліфіковані з ч. 2 ст. 431 на ч. 3 ст. 430 КК як прийняття посадовою особою для себе матеріальних цінностей в особливо великому розмірі у складі організованої групи».

Обвинувачення за цією статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років зі штрафом і з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

21 вересня терміни розслідування «справи Белгазпромбанку» були продовжені практично всім фігурантам справи, в тому числі Бабарико, йому залишили колишній запобіжний захід - тримання під вартою.

Спочатку термін тримання під вартою - до 2 місяців, однак термін цей може продовжуватися прокурорами. Продовження терміну тримання під вартою понад шість місяців допускається стосовно осіб, обвинувачених у вчиненні тяжких або особливо тяжких злочинів. Граничний термін - 18 місяців (ст. 127 КПК).

Правозахисна організація Amnesty International визнала Віктора Бабарико, а також кількох інших заарештованих опонентів Лукашенка в'язнями совісті.

Фото: TUT.BY