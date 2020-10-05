Канада припинила продаж зброї Туреччині через її підтримку Азербайджану

Через можливе використання Туреччиною канадського військового обладнання у конфлікті у Нагірному Карабасі Канада тимчасово припинила видачу дозволів на експорт до Туреччини зброї.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

“Відповідно до суворого режиму контролю за продажем зброї та зважаючи на постійні сутички (у Нагірному Карабасі - ред.), я тимчасово припинив видачу належних експортних дозволів Туреччині, аби дати час краще оцінити ситуацію”, - сказав Шампань.

Він зазначив, що “протягом останніх днів було висловлено певні підозри стосовно використання канадських технологій у військовому конфлікті у Нагірному Карабасі”. “Дізнавшись про них, я негайно наказав міністерству закордонних справ провести розслідування”, - зауважив міністр.

Шампань наголосив, що Канада “залишається занепокоєною конфліктом у Нагорному Карабасі, який призвів до обстрілів населених пунктів та цивільних жертв”. “Ми закликаємо до негайного вжиття заходів з метою стабілізації ситуації та наголошуємо на відсутності альтернативи мирному розв’язанню цього конфлікту шляхом перемовин”, - підсумував дипломат.

Як повідомлялося, Туреччина надає Азербайджану різноманітну підтримку у конфлікті з Вірменією у Нагірному Карабасі. Безпілотні літальні апарати Туреччини, які допомагають азербайджанським військовим, вірогідно, містять кілька ключових деталей канадського виробництва. Сама Канада не надає військової підтримки жодній зі сторін конфлікту та закликає до його мирного припинення.

Читайте також: США надсилають емісара до Туреччини говорити про ситуацію на Кавказі

Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня відновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.