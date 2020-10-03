США надсилають емісара до Туреччини говорити про ситуацію на Кавказі

Високопоставлений американський дипломат Філіп Рікер, який очолює напрям дипломатичних зусиль Державного департаменту США в регіоні Східної Європи, відправляється до Туреччини з метою проведення дипломатичних переговорів.

Про це офіційно повідомив у п'ятницю Державний департамент США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Посол Філіп Рікер, керівник Бюро з питань Європи та Євразії, відвідає Стамбул та Анкару (Туреччина) в період з 3 по 5 жовтня", - зауважили в зовнішньополітичному відомстві США.

Повідомляється також, що в планах представника Сполучених Штатів – зустрітися з турецькими колегами "для поліпшення відносин США з нашим союзником по НАТО". Крім того, сторони обговорять ситуацію в Східному Середземномор'ї та на Кавказі.

Візит представника США до Туреччини відбувається в період загострення військово-політичної ситуації на Кавказі через поновлення бойових дій у регіоні Нагорного Карабаху. Туреччина відіграє провідну роль у підтримці наступу азербайджанських сил.

Нагадаємо: конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах почався 1988 року. У 1994 році – після шести років війни – був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

Україна, як і США та більшість країн світу також вважають Нагірний Карабах окупованою частиною Азербайджану.

Фото: АА