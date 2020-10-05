Нідерланди, США і Британія сформували найбільшу в Європі ударну авіаносну групу

Велика Британія, США та Нідерланди сформували авіаносну ударну групу (Carrier Strike Group) - найбільшу в Європі за майже 20 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба британського Королівського флоту.

Група зібралася для спільних тренувань разом із партнерами по НАТО у Північному морі - найбільших щорічних навчань НАТО Joint Warrior. Вона складається з 9 кораблів, 15 винищувачів, 11 гелікоптерів та 3000 військових з трьох країн.

Головним судної групи є британський авіаносець HMS Queen Elizabeth.

Найбільша в Європі ударна авіаносна група / Фото: LPhot Belinda Alker

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До неї також входять одні з найдосконаліших есмінців НАТО – HMS Diamond та HMS Defender, американський ескадрений міноносець USS The Sullivans, британські фрегати HMS Northumberland та HMS Kent, нідерландський фрегат HNLMS Evertsen.

«Разом із партнерами в НАТО ми будемо готові діяти навіть за найскладніших обставин… Це потужний фактор стримування для ймовірного противника», - зазначає командувач групи Стів Мурхауз.

Зазначається, що ще 2 судна британського військово-морського флоту - RFA Tideforce та RFA Fort Victoria - будуть забезпечувати постачання пального, продовольства та боєприпасів, щоб уможливити тривале перебування ударної групи у відкритому морі.