Нідерланди, США і Британія сформували найбільшу в Європі ударну авіаносну групу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба британського Королівського флоту.
Група зібралася для спільних тренувань разом із партнерами по НАТО у Північному морі - найбільших щорічних навчань НАТО Joint Warrior. Вона складається з 9 кораблів, 15 винищувачів, 11 гелікоптерів та 3000 військових з трьох країн.
Головним судної групи є британський авіаносець HMS Queen Elizabeth.
Найбільша в Європі ударна авіаносна група / Фото: LPhot Belinda Alker
«Разом із партнерами в НАТО ми будемо готові діяти навіть за найскладніших обставин… Це потужний фактор стримування для ймовірного противника», - зазначає командувач групи Стів Мурхауз.
Зазначається, що ще 2 судна британського військово-морського флоту - RFA Tideforce та RFA Fort Victoria - будуть забезпечувати постачання пального, продовольства та боєприпасів, щоб уможливити тривале перебування ударної групи у відкритому морі.