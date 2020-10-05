Президент Єврокомісії пішла на самоізоляцію напередодні саміту Україна-ЄС

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пішла на самоізоляцію через контакт з людиною, у якої виявили коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила у Твіттері.

«Мені повідомили, що минулого вівторка я брала участь у зустрічі, на якій була присутня людина, у якої вчора був позитивний результат на COVID-19. Тому відповідно до діючих правил я ізолююсь до завтрашнього ранку. У четвер у мене був негативний результат, а сьогодні я знову здала тест», - написала фон дер Ляєн.

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Варто зазначити, що у вівторок, 6 жовтня, у Брюсселі має відбутися щорічний саміт Україна-ЄС. На ньому зокрема мала бути присутня і президент Єврокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, попередній саміт Україна – ЄС відбувся у липні минулого року. За його підсумками були підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ.