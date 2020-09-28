За відмову від самоізоляції в Британії тепер штрафуватимуть

З понеділка в Британії за недотримання режиму самоізоляції штрафуватимуть на суму до 13 тисяч доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Будь-хто, у кого був позитивний результат тесту на Covid-19 або хто контактував із зараженим, тепер зобов'язаний перебувати на карантині.

З понеділка, 28 вересня, недотримання офіційного розпорядження про самоізоляцію вважається злочином, за який штрафуватимуть на 1 000 - 10 000 фунтів стерлінгів (приблизно 1 300 - 13 000 доларів США).

Як зазначає видання, дослідження, проведене на замовлення уряду, показало, що лише 18% людей із симптомами перебувають на самоізоляції.

За даними Worldometer, з початку пандемії у Великій Британії зафіксовано 434 969 випадків коронавірусу, 41 988 осіб загинули.