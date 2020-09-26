Британія хоче створити глобальну систему раннього попередження про пандемії – Джонсон

Світ потребує створення глобальної системи раннього попередження про пандемії та започаткування нового підходу щодо безпеки у сфері охорони здоров’я.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своєму відеозверненні на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Необхідно створити глобальну систему раннього попередження про пандемії», - висловив ініціативу британський прем’єр.

Він додав, що Сполучене Королівство використає своє президентство у Групі семи наступного року для започаткування разом з партнерами по G7 нового глобального підходу щодо безпеки у сфері охорони здоров’я.

Джонсон також повідомив, що дослідники Оксфордського університету на сьогодні проводять третій етап клінічних випробувань вакцини від коронавірусу.

За словами прем’єр-міністра, у разі успіху оксфордська вакцина AstraZeneca буде вироблятися мільйонами і мільярдами доз, у тому числі для забезпечення країн із низькими і середніми доходами.

Серед інших досягнень Джонсон відзначив позитивні результати у дослідженнях епідеміологів Оксфордського університету у лікуванні COVID-19. Йдеться про препарат дексаметазон (dexamethasone), який, як підтвердила практика застосування, зменшує вірогідність летальних випадків при важкому протіканні коронавірусної хвороби.

Британський прем'єр заявив, що цей метод лікування дозволить зберегти 1.4 млн життів упродовж наступних шести місяців.