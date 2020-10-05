На акціях протесту в Білорусі затримали понад 220 осіб - правозахисники

За даними правозахисників, у ході масових акцій протесту в Білорусі 4 жовтня було затримано 225 осіб.

Про це повідомляє правозахисна організація «Вясна», передає Укрінформ.

У списку затриманих, оприлюдненому цією організацією, наведено 225 імен. Більшість – з Мінська.

Протестувальників також затримували у Гродно, Жодино, Вітебську.

Крім того, повідомляється, що у Бобруйську затримали практично всіх учасників Маршу за звільнення політв'язнів.

Як повідомлялося, 4 жовтня на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

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Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі та ухвалив запровадити персональні цільові санкції проти тамтешніх чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.BY