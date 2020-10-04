Учасники маршу протесту в Мінську провели акцію біля СІЗО

У Мінську учасники «Маршу солідарності з політв'язнями» підійшли до СІЗО на вулиці Окрестіна. Вони йшли по проїжджій частині, скандуючи: «Верим! Можам! Пераможам!».Біля ізолятора протестувальники скандували: «Випускай!».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода

Уточнюється, що волонтери намагалися утримати мітингувальників на відстані не ближче 500 метрів від ізолятора. Пояснювалося це тим, що акція може завдати шкоди ув'язненим (їх почнуть бити). Однак демонстранти їх не слухали і підійшли до самого ізолятора. Люди скандували «Випускай!». Один з протестувальників довго тримав палець на кнопці дзвінка в приміщенні КПП.

Видання Tut.by уточнює, що на паркані ізолятора з'явився напис «Фашисти», а на двері і були наклеєні листівки з зображеннями заарештованих демонстрантів і загиблих в ході протестів.

Повідомляється, що раніше журналісти бачили автомобілі зі співробітниками служби безпеки, які в'їжджають на територію ізолятора.

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.by