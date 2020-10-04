Баку повідомляє про 22 загиблих цивільних від початку ескалації конфлікту в Карабаху

Від початку поновлення військового конфлікту між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі 27 вересня в Азербайджані загинули 22 мирних жителів, поранень зазнали щонайменше 74.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на Генеральну прокуратуру Азербайджану інформує агенція APA.

Так, згідно з оприлюдненою Генпрокуратурою Азербайджанської Республіки останньою інформацією, кількість загиблих внаслідок обстрілів з боку збройних сил Вірменії у житлових поселеннях наразі становить 22 особи, поранених - 74, в той час, як кількість пошкоджених цивільних об'єктів - 49, будинків -248.

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Як повідомлялося, Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня відновили бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін і чисельних жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони конфлікту в Нагірному Карабаху не розпалювати додаткових емоцій і врегулювати конфлікт із дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах розпочався 1988 року. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.