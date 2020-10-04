Штаб Байдена регулярно публікуватиме результати його тестів на COVID-19

Представник виборчого штабу кандидата в президенти США від демократів Джо Байдена озвучив намір регулярно публікувати результати тестів на коронавірус.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Washington Post.

"Байден регулярно проходить тестування, і ми будемо публікувати результати кожного тесту", - повідомив представник штабу Ендрю Бейтс.

Він зазначив також, що в штабі Байдена "дотримуються строгих і широких методів безпеки, рекомендованих експертами громадської охорони здоров'я".

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Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю, 2 жовтня, президент США був доставлений до лікарні – через 15 годин після офіційного повідомлення про підтверджений діагноз з коронавірусом.

У суботу лікар Білого дому Шон Конлі виступив на брифінгу для преси, під час якого запевнив, що президент все ще має легкий кашель, закладеність носа та втому, однак ці симптоми зменшуються.

Тим часом за інформацією інших джерел, життєво важливі показники Трампа впродовж останніх 24 годин викликали "значу стурбованість". За непідтвердженою інформацією, Трамп навіть отримував кисневу терапію перед тим, як був госпіталізований до медичного центру. При цьому, зазначалося, що наступні 48 годин слід розглядати як "критично важливі" з погляду лікування президента США.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Колишній віцепрезидент США Джо Байден є головним суперником Трампа.

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