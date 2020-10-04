Сан-Марино в ООН закликала до боротьби із дезінформацією на тлі коронакризи
Про це під час виступу в ООН заявив міністр закордонних справ Сан-Марино Лука Беккарі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Разом із пандемією COVID-19 ми мусимо привернути увагу й до викликів пандемії дезінформації. Поширення “інфодемії” може наражати на небезпеку наше здоров’я, підвищити ризик конфліктів, насильства, порушення прав людини та масових злочинів”, - сказав Беккарі.
На його переконання, “коронакриза продемонструвала нагальну потребу у доступі до вільної, достовірної, надійної, фактологічної, точної та заснованої на науці інформації”.
“Держави, регіональні організації, система ООН та інші залучені сторони, такі як працівники ЗМІ, соціальних платформ та НДО — мають явну роль та відповідальність за допомогу людям впоратися із “інфодемією”, - зазначив міністр.
Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський запропонував розмістити в Києві Міжнародний офіс з протидії дезінформації та пропаганді, зважаючи на досвід протистояння в інформаційній війні з Росією.