Сан-Марино в ООН закликала до боротьби із дезінформацією на тлі коронакризи

Масштабне поширення дезінформації у світі наражає людство на загрозу кровопролиття та вчинення масових злочинів.

Про це під час виступу в ООН заявив міністр закордонних справ Сан-Марино Лука Беккарі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Разом із пандемією COVID-19 ми мусимо привернути увагу й до викликів пандемії дезінформації. Поширення “інфодемії” може наражати на небезпеку наше здоров’я, підвищити ризик конфліктів, насильства, порушення прав людини та масових злочинів”, - сказав Беккарі.

На його переконання, “коронакриза продемонструвала нагальну потребу у доступі до вільної, достовірної, надійної, фактологічної, точної та заснованої на науці інформації”.

“Держави, регіональні організації, система ООН та інші залучені сторони, такі як працівники ЗМІ, соціальних платформ та НДО — мають явну роль та відповідальність за допомогу людям впоратися із “інфодемією”, - зазначив міністр.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський запропонував розмістити в Києві Міжнародний офіс з протидії дезінформації та пропаганді, зважаючи на досвід протистояння в інформаційній війні з Росією.