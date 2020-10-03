Президент Литви: Європейські лідери засуджують спробу вбивства Навального

Рада керівників Європи засудила замах на вбивство лідера російської опозиції Олексія Навального, розповів президент Литви Гітанас Науседа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi.

«Рада керівників Європи засуджує замах на вбивство О. Навального з використанням військової хімічної паралізуючої речовини групи "Новічок"... Використання хімзброї є грубим порушенням міжнародного права», - зазначив Науседа.

За його словами, європейські лідери закликають російські органи влади до "всесторонньої співпраці" з Організацією із заборони хімічної зброї (OPCW), з тим, щоб забезпечити незалежне міжнародне розслідування і притягнути до відповідальності винних осіб.

Глава Литви також додав, що Рада керівників Європи знову розгляне питання отруєння Навального 15-16 жовтня.

У четвер і п'ятницю Гітанас Науседа бере участь у саміті ЄС, що проходить у Брюсселі.

Як повідомлялося, російському опозиціонеру стало погано під час польоту з Томська до Москви 20 серпня, він був терміново госпіталізований у лікарню Омська. Через два дні його перевезли до Берліна.

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Німецькі фахівці встановили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок», що згодом підтвердили лабораторії Франції та Швеції. Матеріали знаходяться в Організації із заборони хімічної зброї.

Західні лідери вважають, що до отруєння причетні російські спецслужби. Російська сторона все відкидає.

Самого Навального виписали з клініки «Шаріте» після 32 днів лікування. Опозиціонер планує залишатися в Німеччині на час реабілітації.

Цього тижня російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що не сумнівається, що за його отруєнням стоїть президент РФ Володимир Путін. У четвер Навальний оголосив, що подасть до суду на прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова через його висловлювання про роботу опозиціонера на ЦРУ.

Фото: lrp.lt