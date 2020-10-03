Президент Литви: Європейські лідери засуджують спробу вбивства Навального
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi.
«Рада керівників Європи засуджує замах на вбивство О. Навального з використанням військової хімічної паралізуючої речовини групи "Новічок"... Використання хімзброї є грубим порушенням міжнародного права», - зазначив Науседа.
За його словами, європейські лідери закликають російські органи влади до "всесторонньої співпраці" з Організацією із заборони хімічної зброї (OPCW), з тим, щоб забезпечити незалежне міжнародне розслідування і притягнути до відповідальності винних осіб.
Глава Литви також додав, що Рада керівників Європи знову розгляне питання отруєння Навального 15-16 жовтня.
У четвер і п'ятницю Гітанас Науседа бере участь у саміті ЄС, що проходить у Брюсселі.
Як повідомлялося, російському опозиціонеру стало погано під час польоту з Томська до Москви 20 серпня, він був терміново госпіталізований у лікарню Омська. Через два дні його перевезли до Берліна.
Німецькі фахівці встановили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок», що згодом підтвердили лабораторії Франції та Швеції. Матеріали знаходяться в Організації із заборони хімічної зброї.
Західні лідери вважають, що до отруєння причетні російські спецслужби. Російська сторона все відкидає.
Самого Навального виписали з клініки «Шаріте» після 32 днів лікування. Опозиціонер планує залишатися в Німеччині на час реабілітації.
Цього тижня російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що не сумнівається, що за його отруєнням стоїть президент РФ Володимир Путін. У четвер Навальний оголосив, що подасть до суду на прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова через його висловлювання про роботу опозиціонера на ЦРУ.
Фото: lrp.lt