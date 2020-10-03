В ООН заявляють про уповільнення прогресу в галузі прав жінок

Прогрес у галузі просування жіночих прав сповільнюється на тлі коронавірусної кризи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC News.

У четвер, 1 жовтня, ООН відзначила 25-річчя прийняття в Пекіні всесвітньої декларації про просування прав жінок. За словами експертів, прогрес у цій галузі сповільнився.

«Згідно з оцінками, через пандемію у 2021 році 47 мільйонів жінок і дівчаток будуть доведені до крайньої бідності», - йдеться у звіті ООН, присвяченому до річниці декларації.

При цьому на кожні 100 чоловіків віком від 25 до 34, які живуть у крайній бідності, припадатиме 118 жінок. Очікується, що до 2030 року розрив збільшиться до 121 жінки на 100 збіднілих чоловіків.

«Жінки виконують дві третини роботи у світі та отримують крихітну частину винагороди», - заявила активістка з прав жінок Глорія Стейнем.

Стейнем зазначила, що рухи за соціальну справедливість - за права жінок, за расову справедливість, за права ЛГБТК - всі тепер є «турботою більшості», і в США, наприклад, спостерігається опір цьому руху за рівноправність.

Агентство ООН у справах жінок, яке координує більшу частину зусиль всесвітньої організації щодо забезпечення гендерної рівності, з нагоди річниці прийняття декларації привело невтішну статистику: 750 мільйонів жінок і дівчаток, які живуть сьогодні, вийшли заміж до свого 18-річчя; 400 мільйонів жінок живуть у крайній бідності; і 243 мільйони жінок щорічно стають жертвами насильства з боку своїх сексуальних партнерів.

У звіті також йдеться, що «з труднощами завойовані успіхи повертаються назад», оскільки нині жінки займають лише 25% урядових посад в усіх напрямках: чоловіки як і раніше становлять 75% парламентаріїв, обіймають 73% управлінських посад, є 70% учасників переговорів з питань клімату тощо.