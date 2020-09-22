Омбудсмен підтримала "марші рівності" ЛГБТІ-спільноти

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підтримує всі заходи, спрямовані на усунення стереотипів та забезпечення рівності.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці Офісу омбудсмена у Фейсбуці.

"Підвищення рівня лояльності до ЛГБТІ-спільноти в суспільстві загалом, а також наявність дієвого сприяння органів державної влади, зокрема правоохоронних органів, можна вважати вагомим маркером розвитку України та руху вперед як частини європейської спільноти. Водночас уповноваже занепокоєна тим, що попри окремі позитивні моменти, на жаль, досі невирішеними залишилися більшість проблемних питань, з якими стикаються представники ЛГБТІ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час моніторингу ЗМІ та соціальних мереж, а також опрацювання звернень окремих осіб та правозахисних громадських організацій у 2020 році виявлено непоодинокі випадки поширення мови ворожнечі, а також дискримінаційні повідомлення за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

"Окрім того, особливе занепокоєння викликають поширені у 2020 році порушення прав учасників маршів рівності, а також проведення так званих "агітаційних рейдів" низки праворадикальних угруповань, під час яких вони вчиняють дискримінаційні дії як щодо представників ЛГБТІ-спільноти, так і стосовно інших осіб, які, на їхню думку, можуть бути віднесені до цієї спільноти", - зазначають в Офісі омбудсмена.

Уповноважена направила запити до правоохоронних органів за місцем вчинення порушень щодо необхідності належного розслідування цих випадків, в тому числі з урахуванням ймовірного мотиву нетерпимості за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Вона також звернулася до голови Національної поліції з проханням вжити заходів та забезпечити належне реагування працівниками поліції на інциденти, вчинені на ґрунті нетерпимості.

Фото: DPA