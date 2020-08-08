Омбудсмен Польщі відкрив справу через затримання у Варшаві ЛГБТ-активістів

Польський омбудсмен Адам Боднар відкрив справу щодо порушення громадянських прав затриманих напередодні під час акції протесту активістів ЛГБТ.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Польське радіо.

«Я з великим занепокоєнням спостерігав за подіями, що сталися вчора ввечері у Краківському передмісті щодо учасників протесту через тимчасовий арешт активістки групи "Stop Bzdurom". Будучи відповідальним за захист фундаментальних прав і свобод людини та громадянина, зокрема від порушень з боку органів державної влади, я прийняв рішення про відкриття процедури з’ясування цієї справи», – йдеться у його заяві, поширеній у суботу.

За словами омбудсмена, він має намір з’ясувати причини і правові підстави дій поліції, обставини і причини затримання великої кількості людей, застосування засобів безпосереднього примусу до учасників протесту. Крім того, предметом його уваги буде дотримання прав затриманих у відділках поліції, зокрема надання їм доступу до адвоката або юридичного радника під час здійснення процесуальних дій.

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Як повідомляв Укрінформ, поліція Варшави 7 серпня затримала 48 ЛГБТ-активістів під час акції протесту, яка переросла у сутички з правоохоронцями.

Мітинг був спричинений рішенням суду про арешт на два місяці активіста ЛГБТ Міхала Ш., що представляється як Малгожата Ш. Його підозрюють в участі в акції наприкінці червня, у пошкодженні автомобіля, що належить фонду «За право на життя», і завданні тілесних ушкоджень представнику фонду.

Із закликом «негайно звільнити» Міхала Ш. виступила комісар ЄС з прав людини Дуня Міятович.

фото: PAP/Radek Pietruszka