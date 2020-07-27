У Денісової розкритикували законопроєкт про відповідальність за пропаганду гомосексуалізму

Законопроєкт про адміністративну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму (№3917) не відповідає конституційним нормам та міжнародним стандартам.

Про це повідомляє Офіс Омбудсмана у Facebook.

«На переконання Уповноваженого, вказана законодавча ініціатива не відповідає конституційним нормам і міжнародним правовим стандартам в галузі прав людини, натомість спрямована на дискримінацію представників ЛГБТІ-спільноти та порушення їхнього право на повагу до честі й гідності»,- наголошується у повідомленні.

Підкреслюється, що сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність не можуть бути підставами для обмеження прав і свобод людини на законодавчому рівні.

«Подібні ініціативи народних обранців підбурюють інших громадян до нетерпимості та ненависті до ЛГБТІ-людей, а також ще більше укорінюють стигматизацію та дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в українському суспільстві», - зазначили в Офісі омбудсмана і додали, що цей законопроєкт суперечить міжнародним зобов’язанням України у сфері забезпечення рівності прав і свобод та боротьби з ксенофобією та нетерпимістю, що станом на сьогодні є одним із пріоритетних завдань реалізації європейського вектору розвитку України.

Уповноважений ВРУ з прав людини зауважила, що відповідно до статті 68 Конституції України обов’язком кожної людини є не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

«Стаття 24 Основного Закону, стаття 7 Загальної декларації прав людини, стаття 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і Протокол № 12 до цієї Конвенції забороняють дискримінацію за будь-якою ознакою, а також передбачають обов’язок держави вживати всіх можливих заходів для запобігання та протидії цьому явищу. Також заборона будь-яких форм дискримінації встановлена статтею 6 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», а статтею 7 цього Закону встановлено, що основним напрямом державної політики щодо запобігання та протидії дискримінації є, серед іншого, виховання і пропаганда серед населення України поваги до осіб незалежно від їх певних ознак, поширення просвітницької діяльності у цій сфері», - поінформували у відомстві.

Уповноважений ВРУ з прав людини надіслала звернення до керівництва Комітету з питань правоохоронної діяльності з проханням врахувати позицію Уповноваженого щодо цього законопроєкту під час його опрацювання в Комітеті.

Законопроєкт №3917 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму» було зареєстровано у ВР 22 липня.