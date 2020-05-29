У Денісової вимагають від Миколи Кулеби вибачень за порівняння ЛГБТІ-спільноти із гвалтівниками

Про це повідомляє пресслужба Офісу омбудсмена у Telegram.

"Уповноваженим внесено подання до Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби з вимогою принести публічні вибачення щодо поширення ним мови ворожнечі стосовно представників ЛГБТІ-спільноти та надалі неухильно дотримуватися вимог антидискримінаційного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час здійснення моніторингу стану дотримання прав людини в усіх сферах суспільних відносин, здійснюваного Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, представники Офісу омбудсмена виявили інформацію, яка свідчить про порушення прав і свобод представників ЛГБТІ-спільноти.

"Уповноваженим Президента України з прав дитини Миколою Кулебою на особистій сторінці у соціальній мережі Facebook оприлюднено допис, в якому він фактично порівнює ЛГБТІ-родини з гвалтівниками та називає їх однією із загроз сурогатного материнства", - наголосили в Офісі омбудсмена.

На переконання Уповноваженого, вказане висловлювання стосовно представників ЛГБТІ-спільноти є проявом мови ворожнечі, "адже сприяє посиленню упередженого ставлення до цієї категорії громадян та порушує їхнє право на повагу до честі й гідності".

Як учора повідомляв Укрінформ, Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба заявив, що при сурогатному материнстві жінка є інкубатором, який не має права на власне тіло. Він вважає, що за рекламою сурогатного материнства про щасливі сім’ї насправді ховаються важкі випадки. Наприклад, коли сім’ї – фіктивні, коли «подружжям» можуть виявитися і гомосексуальні пари, і ґвалтівники.

Раніше повідомлялося, що у столичному готелі «Венеція», який є відділенням клініки Biotexcom, перебуває 51 дитина, народжена методом сурогатного материнства. Батьки не можуть забрати дітей через карантинні обмеження.

У парламенті 15 травня зареєстрували законопроєкт №3488, який запроваджує ліцензування клінік і кримінальну відповідальність за порушення під час сурогатного материнства.

Міністерство соціальної політики наголосило на необхідності розробки національної політики щодо сурогатного материнства.