Найбільші бажання і страхи людства - дослідження ООН

Глобальне опитування, проведене ООН з нагоди своєї 75-річниці, показало, що головний пріоритет наразі для більшості жителів планети становить покращення базових послуг та сервісів перед обличчям пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DPA із посиланням на результати дослідження ООН, оприлюднені цього понеділка.

Участь у цьому опитуванні під назвою "ООН 75: майбутнє, яке ми хочемо, ООН, яка нам потрібна" взяли участь більше мільйона осіб, у яких з'ясовували їхні бажання і страхи.

Так, першочерговими потребами людей є доступ до охорони здоров'я, чистої води, засобів гігієни й освіти.

Охорону здоров'я особливо виділили майже 300 тисяч опитаних. Автори дослідження підкреслили, що 72% тих, хто став учасником опитування, вважають, що доступ до послуг охорони здоров'я в майбутньому залишиться таким же або поліпшиться.

У пріоритеті у людей і "викорінення бідності, нерівності та безробіття".

У довгострокових цілях у опитаних - "загальний доступ до освіти і рівні права жінок".

Також автори дослідження ООН дізнавалися, чого бояться люди на планеті. Головними страхами виявилися: значні зміни клімату (49% опитаних вважають, що екологічна ситуація на планеті погіршиться); корупція (погіршення ситуації очікують 41% опитаних); бідність; конфлікти.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час виступу на урочистому засіданні Генасамблеї ООН назвав "обов'язком країн-учасників виправдати надії людей".

Як повідомляв Укрінформ, всього з початку пандемії у світі виявлено вже більше 31,3 мільйона випадків коронавірусу.

Фото: ЕРА