Туреччина створює постійну базу в Антарктиці, проєктом опікується дружина президента Еміне Ердоган.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на повідомлення міністра промисловості та технологій Туреччини Мустафа Варанка у Twitter.

«Ми створюємо постійну базу в Антарктиці, де нас ще не було 4 роки тому. Ми зняли документальний фільм про непросту подорож білим континентом», - написав міністр.

Він повідомив, що проєктом опікується дружина президента Туреччини Еміне Ердоган. На минулому тижні за її патронату в рамках фестивалю Teknofest в Газіантепі було проведено захід, присвячений дослідження Антарктики, на якому представили документальний фільм, знятий в експедиції на материк.

Зі 135 годин відзнятого відео було створено 57-хвилинний документальний фільм про материк.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці лютого 2020 року Туреччина відкрила власну тимчасову наукову базу в Антарктиці на острові Хорсшу. Нині ведуться роботи над постійною базою.