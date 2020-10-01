Мадрид ввів жорсткі обмеження через сплеск COVID-19

Уряд Іспанії спільно з місцевою владою Мадрида прийняли рішення щодо запровадження жорсткого карантину у всьому столичному регіоні, у зв'язку зі зростанням кількості випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це пише El Pais.

У столичному регіоні відсьогодні набувають чинності обмеження на пересування, скорочення розкладу роботи барів та ресторанів - до 23-00, закладів торгівлі - до 22-00, а також обмеження щодо громадських зібрань.

Відповідно до звіту Міністерства охорони здоров’я, на сьогодні в регіоні Мадрида є 11 міст, які перевищують критерій у 500 випадків захворювання на 100 000 мешканців.

Регіон також буде частково ізольований від інших частин Іспанії.

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Громадяни зможуть пересуватися в межах столичного регіону, "завжди дотримуючись заходів індивідуального та колективного захисту, встановлених компетентними органами охорони здоров'я".

У культових місцях максимальна місткість відтепер становитиме: 15 людей на відкритому просторі та 10 - на закритому просторі.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 1 жовтня зафіксовано понад 34,1 мільйона випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19, з них – понад 1 млн осіб померли.

В Іспанії, згідно з даними Worldometer, наразі налічується 769 188 підтверджених випадків коронавірусу та 31 791 загиблий унаслідок пандемії.