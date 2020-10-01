Кілька канадських регіонів повернулися до жорстокого карантину

Столичний регіон, Монреаль та Шоудьєр-Апалаш повернулися до жорсткого карантину через суттєве збільшення кількості хворих на COVID-19.

Про це під час пресконференції заявив прем’єр-міністр провінції Квебек Франсуа Лего, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ситуація стала критичною. Кількість випадків зростає. Якщо ми не хочемо перевантаження наших лікарень, якщо ми прагнемо зменшити кількість загиблих, нам треба діяти рішуче негайно. Оголошую, що столичний регіон, Монреаль та Шоудьєр-Апалаш переходять на червоний рівень попередження”, - сказав Лего.

У цих трьох регіонах із загальним населенням у понад 3 млн осіб з 1 по 28 жовтня знову закриваються усі бібліотеки, музеї, театри, кінотеатри, бари та казино, а ресторани переходять у режим роботи “на виніс”. Окрім цього забороняються гостьові візити у приватних помешканнях та перебування на відстані менше двох метрів один від одного на вулиці. Хоча публічні похорони та весілля дозволяються, кількість присутніх під час цих церемоній обмежена 25 людьми.

Водночас на відміну від карантину на початку року, школи, перукарні та більшість інших сфер продовжать роботу за умов дотримання вказівок органів охорони здоров’я. “Ми даємо собі чотири тижні із цими заходами, аби зрозуміти, чи вдасться зупинити другу хвилю. Дуже сподіваюся, нам це вдасться, але я не можу й не буду робити неправдивих обіцянок”, - сказав Лего.

Він додав, що уряд працює над розробкою фінансового пакета компенсацій для власників підприємств, вимушених закритися через карантин.

За словами прем’єр-міністра, у майбутньому також можуть бути запроваджені обмеження на пересування між різними регіонами провінції, однак поки подорожі не забороняються.