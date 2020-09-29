За тиждень винищувачі НАТО в Балтії чотири рази супроводжували військові літаки РФ

Винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО на минулому тижні чотири рази піднімалися в повітря, щоб розпізнавати й супроводжувати військові літаки Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.

«21-27 вересня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, чотири рази розпізнавали й супроводжували військові літаки РФ, що пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», - йдеться в повідомленні.

Так, 21, 22, 24, 25 вересня були ідентифіковані й супроводжені російські літаки моделей Іл-20, Су-27, що летіли в міжнародному повітряному просторі від Калінінграда на «материкову» частину РФ або в зворотному напрямку.

У двох випадках із чотирьох російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними транспондерами, не підтримували радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом і не мали плану польоту.

Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві та Естонії.