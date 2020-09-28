Азербайджан не повинен звітувати про присутність турецьких військових – Ердоган

Мінська група ОБСЄ з врегулювання нагірно-карабаського конфлікту за 30 років не змогла жодним чином вирішити конфлікт між Вірменією та Азербайджаном. А президент Азербайджану не повинен звітувати, чи присутні у зоні конфлікту турецькі військові.

Про це 28 вересня заявив Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на симпозіумі з морського права та ситуації в східному Середземномор’ю, передає кореспондент Укрінформу в Туреччині.

"Негайна відмова Вірменії від окупованих азербайджанських територій, поверне мир і спокій у регіон. США, Росія та Франція не розв'язували цю проблему близько 30 років. Вони фактично зробили все можливе, щоб не розв'язувати цю проблему", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини розкритикував діяльність Мінської групи ОБСЄ з врегулювання нагірно-карабаського конфлікту, вказавши, що після стількох років бездіяльності, США, РФ та Франція намагаються повчати сторони конфлікту, а також відреагував на закиди щодо наявності турецьких військових зоні конфлікту.

"Це питання (про перебування турецьких військових та ОВТ - ред.) сьогодні ставлять ті, хто відправив тисячі вантажівок зі зброєю у північну частину Сирії, хто розділив її на сектори, створив там військові бази. Про це говорять ті, кого підтримують сили міжнародної коаліції в Сирії… Лиш подивіться на цю логіку. Ніби президент Ільхам Алієв зобов'язаний звітувати перед ними. Він робив це протягом 30 років", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини додав, що при цьому ніхто не вимагає від Вірменії звітувати про її впив у регіоні, атаки, в результаті яких більше мільйона азербайджанців стали біженцями та переселенцями.

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Як повідомлялося, Вірменія звинуватила Туреччину в тому, що її військові воюють на боці Азербайджану, використовуючи зброю турецького виробництва, зокрема військові літаки і БПЛА. В інтерв'ю іноземним ЗМІ глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов назвав звинувачення Вірменії безпідставними, спростував будь-яке втручання з боку Туреччини. За його словами, військові навчання з Туреччиною мають виключно плановий характер. У свою чергу він звинуватив Вірменію в нібито спробах залучення найманців в сирійському Ідлібі.

Вранці 27 вересня Вірменія і Азербайджан відновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію.

Фото: AA