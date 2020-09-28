У ПАРЄ закликають Єреван і Баку до деескалації конфлікту

У Парламентській асамблеї Ради Європи закликають Вірменію і Азербайджан до деескалації збройного конфлікту та відновлення переговорів.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявили доповідачі Асамблеї, які здійснюють моніторинг дотримання прав людини у Вірменії та Азербайджані.

«Ми надзвичайно занепокоєні ескалацією бойових дій між Вірменією і Азербайджаном, що загрожує усій регіональній стабільності. Ми глибоко розчаровані втратами серед цивільного населення і військових з обох сторін», - заявили доповідачі по Вірменії Борьяна Аберг (Швеція), Кіммо Кільюнен (Фінляндія), а також по Азербайджану – Штефан Шеннах (Австрія) і сер Роджер Гейл (Велика Британія).

Парламентарії закликали обидві сторони негайно припинити бойові дії, забезпечити деескалацію конфлікту та повернутися до переговорів у форматі Мінської групи ОБСЄ.

Доповідачі ПАРЄ також закликали країни-члени Ради Європи утримуватися від дій, які можуть посилити напруження і нестабільність у регіоні.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабасі.

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У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявило, що "азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху - ред.) Степанакерт".

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.

МЗС України закликало сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту.