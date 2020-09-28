Туреччина підтримала Азербайджан у конфлікті з Вірменією

Туреччина засудила дії Вірменії в Нагірному Карабасі та висловила повну підтримку Азербайджану.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на заяву речника МЗС Туреччини Хамі Аксоя.

«Ми рішуче засуджуємо напади Вірменії, які є явним порушенням міжнародного права та спричинили людські жертви. Цими нападами Вірменія ще раз показала, що є найбільшою перешкодою миру та стабільності в регіоні», - йдеться в заяві.

В Анкарі запевнили у повній підтримці Азербайджану.

«Азербайджан неодмінно скористається своїм правом на самооборону для захисту свого народу та своєї територіальної цілісності. У цьому ключі Туреччина повністю підтримує Азербайджан непохитною солідарністю. Ми будемо відстоювати Азербайджан в будь-який спосіб, який він вбачатиме за краще», - заявили в МЗС Туреччини.

Також вчора відбулася телефонна розмова міністрів закордонних справ Туреччини та РФ Мевлюта Чавушоглу та Сергія Лаврова. Як повідомили турецькі ЗМІ, з посиланням на дипломатичні джерела, темою розмови став конфлікт у Нагірному Карабасі.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабасі.

У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявило, що " азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху - ред.) Степанакерт".

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.

МЗС України закликало сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту.