Держдеп США засудив ескалацію в Нагірному Карабасі
Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті відомства, передає Укрінформ.
"Сполучені Штати рішуче засуджують ескалацію насильства. Заступник держсекретаря Стівен Біган подзвонив міністру закордонних справ Азербайджану Джейхуну Байрамову і міністру закордонних справ Вірменії Зохрабу Мнацакяну і закликав обидві сторони негайно припинити насильство", - йдеться в заяві представника Держдепартаменту Моргана Ортагуса.
У Держдепі підкреслили, що владі обох республік слід "використовувати чинні прямі канали зв’язку між ними, щоб уникнути подальшої ескалації та уникнути марної риторики й дій, які ще більше посилюють напруженість на місцях".
Штати закликали всі сторони якомога швидше відновити роботу з Мінською групою ОБСЄ щодо карабаської проблеми, і заявили про готовність допомагати сторонам у пошуку мирного і довготривалого вирішення конфлікту.
Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабаху.
У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.
МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".
Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.