Держдеп США засудив ескалацію в Нагірному Карабасі

Штати засудили ескалацію між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі та виявили готовність допомагати сторонам для пошуку мирного та довготривалого вирішення конфлікту.

Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті відомства, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати рішуче засуджують ескалацію насильства. Заступник держсекретаря Стівен Біган подзвонив міністру закордонних справ Азербайджану Джейхуну Байрамову і міністру закордонних справ Вірменії Зохрабу Мнацакяну і закликав обидві сторони негайно припинити насильство", - йдеться в заяві представника Держдепартаменту Моргана Ортагуса.

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У Держдепі підкреслили, що владі обох республік слід "використовувати чинні прямі канали зв’язку між ними, щоб уникнути подальшої ескалації та уникнути марної риторики й дій, які ще більше посилюють напруженість на місцях".

Штати закликали всі сторони якомога швидше відновити роботу з Мінською групою ОБСЄ щодо карабаської проблеми, і заявили про готовність допомагати сторонам у пошуку мирного і довготривалого вирішення конфлікту.

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Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабаху.

У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

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МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.