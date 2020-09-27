Нідерланди назвали три "гарячі точки" коронавірусу

У Нідерландах різко зросла кількість хворих на коронавірус, у 8 регіонах вводять додаткові заходи боротьби із COVID-19.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

“Кількість хворих на коронавірус різко зросла за останній тиждень. Зокрема, гарячими точками є Амстердам, Гаага та Роттердам, але також було виявлено зростання у невеликих муніципалітетах, де останні місяці було досить спокійно. Обмежувальні заходи буде запроваджено у 8 регіонах”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у восьми регіонах країни різко зросла кількість хворих, тоді як цілими тижнями там не фіксувалося нових випадків коронавірусу. Зокрема, йдеться про місто Урк, а також Утрехт, Опмер та інші. Додаткові заходи через коронавірус у 8 регіонах починають діяти вже в неділю 27 вересня, о 18:00.

Згідно з правилами, заклади харчування мають припинити прийом гостей опівночі, а о першій ночі повинні бути закритими. Групи людей не можуть бути більше ніж 50 осіб. Наприклад, на вечірках і святкуваннях, як в приміщенні, так і на вулиці. З цього правила є ряд виключень, зокрема, демонстрації, релігійні збори, похорони, танцювальні та театральні вистави.

Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів зазначив, що з 16 по 22 вересня було зафіксовано 13 471 нових хворих на коронавірус, госпіталізовано 152 людини, померло – 33, що на 19 випадків більше, ніж попереднього тижня. Фахівці наголосили, що вже третій тиждень поспіль фіксують зростання кількості хворих на коронавірус. Йдеться про зростання в усіх вікових групах.

У світі на цей час зафіксовано 33 104 260 випадків захворювання на COVID-19. При цьому 24 452178 осіб одужали, 999 433 пацієнти померли.