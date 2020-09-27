Брюссель вводить власні заборони через зростання кількості хворих COVID-19

Брюссельський регіон б’є сумнівні рекорди у темпах поширення COVID-19 та з 1 жовтня запроваджує власні обмежувальні заходи.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на бельгійське видання «The Brussels Times».

«Уряд регіону Брюссель проігнорував рішення Національної ради безпеки з пом’якшення обмежень та запровадив свої, більш жорсткі заходи. Це відбулося вчора, коли міністр-президент Руді Верворт (Rudi Vervoort) скликав термінову зустрічі кризової ради за участю мерів всіх 19 комун столиці, керівників шести поліцейських зон, головного адміністратора і головного прокурора Брюссельського округу», - йдеться у повідомленні.

Обов’язкове носіння захисних масок за межами домівок буде скасовано, але кожна особа повинна постійно мати таку маску при собі. Наявність захисної маски залишається необхідною на входах до шкіл та інших публічних установ, на окремих багатолюдних вулицях, наприклад, де розташовані торговельні центри – рішення щодо таких місць прийматимуть мери місцевих комун.

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Бари, яким до цього було дозволено працювати до 1-ї ночі, мають закриватися о 23.00.

У нічний період з 23.00 до 6.00 заборонено будь-які зібрання людей у кількості більше 10 осіб.

На вуличних ринках заборонено споживання будь-яких продуктів.

Магазини, які торгують продуктами або напоями, мають закриватися о 22.00, включаючи так звані «нічні магазини». Це рішення вже викликало протести власників торговельних точок.

Таке рішення щодо обмежувальних заходів у Брюсселі прийнято у відповідь на різке зростання кількості інфікованих на COVID-19. Рівень поширення хвороби у бельгійській столиці є вищим, ніж у всій країні. Якщо в середньому у Бельгії, за останніми даними, середня щоденна кількість нових інфікованих, з розрахунку на 7 днів, зареєстрована на рівні 1528,7 осіб, то у Брюсселі цей показник становить вже 2 305 – вище, ніж у будь-якій іншій бельгійській провінції.

Таким же чином, Брюссель утримує «лідерство» у кількості випадків захворювання на коронавірус на 100 тисяч населення – в столиці такий показник зріс до 340,7, що складає разючу різницю навіть із провінцією Льєж, яка знаходиться на «другому» місці з показником 232,6 хворих на 100 тисяч населення.

Як вже повідомляв Укрінформ, минулої середи урядова Рада національної безпеки Бельгії прийняла рішення щодо подальшого пом’якшення обмежувальних заходів у зв’язку із епідемією коронавірусу, якими знімаються обмеження у кількості людей на «професійно організованих заходах», скасовується обмеження у кількості людей для постійного спілкування для кожної окремої персони, а також обов’язок постійного носіння захисних масок за межами приміщень. Таке рішення викликало гнів медичних експертів та академічної спільноти країни, які закликали громадян ігнорувати урядове рішення, з огляду на різке поширення в Бельгії другої хвилі коронавірусу.

У бельгійських ЗМІ з’явилася інформація про те, що чинний прем’єр-міністр Бельгії Софі Вільмес (Sophie Wilmès) має намір піти у відставку вже протягом наступних кількох днів, після формування нової урядової коаліції. Урядовець стала першою жінкою на цій посаді за всю історію Бельгії з 1830 року – до неї цю посаду виконували 52 прем’єр-міністра, і всі вони були чоловіками. Софі Вільмес прийняла обов’язки керівника уряду Бельгії після того, як її попередник Шарль Мішель був призначений президентом Європейської Ради.

фото: Belga