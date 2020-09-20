У Бельгії кількість інфікованих коронавірусом перевищила 100 тисяч

У Бельгії рівень інфікування коронавірусом збільшився до 1107 осіб на добу, а загальна кількість заражених від початку епідемії перетнула позначку в 100 тисяч.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на інформацію, що оприлюднена на сайті бельгійського видання VRT.

«За даними медичного наукового інституту Sciensano, в Бельгії протягом минулого періоду у 7 днів продовжувала зростати щоденна кількість інфікованих на COVID-19 та рівень госпіталізації з цим діагнозом. За останніми даними, кількість підтверджених випадків коронавірусу з початку пандемії перевищила 100 000 осіб», - йдеться у повідомленні.

За оприлюдненою інформацією, в період з 10 по 15 вересня в Бельгії у середньому 1 107 людей на добу отримували позитивні тести на коронавірус, що на 65 відсотків є вищим за показники попереднього періоду з 3 по 9 вересня. Це довело кількість зареєстрованих випадків хвороби з початку пандемії до 100 748. При цьому є підстави вважати, що реальна кількість інфікованих на вірус є вищою, оскільки далеко не всі люди, які були інфіковані, пройшли тестування.

Наразі у бельгійських лікарнях з діагнозом коронавірусу перебувають 417 пацієнтів, з них 78 – у відділеннях інтенсивної терапії, 44 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Середній показник смертності за цей же період був зареєстрований на рівні 2,7 на добу. Усього з початку пандемії у Бельгії від коронавірусу померли 9 944 особи.

За даними Sciensano, так зване репродуктивне число вірусу в Бельгії нині дорівнює 1,36, що означає продовження поширення інфекції, коли одна хвора людина заражає більше однієї людини навколо себе.

За офіційними даними, рівень поширення інфекції в Бельгії в період з 3 по 16 вересня складав 108,3 інфікованих людей на кожні 100 000 населення.

Фото з сайту vrt.be