Коронавірус забрав вже понад 140 тисяч життів у Бразилії

COVID-19 забрав понад 140 тисяч жителів Бразилії від початку пандемії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я країни.

Зазначається, що упродовж останніх 24 годин у Бразилії зареєстрували 729 нових смертей від COVID-19 й загальна кількість загиблих від недуги з початку пандемії сягнула 140 537.

“Упродовж останніх 24 годин було виявлено 31 911 нових випадків інфікування COVID-19, а загалом їх число досягло 4 689 613”, - уточнює Сіньхуа.

Хоча Бразилія вже кілька тижнів регулярно ставить пов’язані із COVID-19 антирекорди, система охорони здоров’я країни переважно не є перевантаженою.

“У 17 з 27 штатів понад 40% палат реанімації залишаються вільними й лише у штатах Ріо-де-Жанейро й Гояс ситуація критична, адже заповнено 80% реанімацій”, - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо: світовий антирекорд за кількістю загиблих від COVID-19 вже тривалий час утримують США, де станом на п’ятницю від недуги загинуло понад 208 тисяч осіб.

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