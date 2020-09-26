Коронавірус забрав вже понад 140 тисяч життів у Бразилії
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я країни.
Зазначається, що упродовж останніх 24 годин у Бразилії зареєстрували 729 нових смертей від COVID-19 й загальна кількість загиблих від недуги з початку пандемії сягнула 140 537.
“Упродовж останніх 24 годин було виявлено 31 911 нових випадків інфікування COVID-19, а загалом їх число досягло 4 689 613”, - уточнює Сіньхуа.
Хоча Бразилія вже кілька тижнів регулярно ставить пов’язані із COVID-19 антирекорди, система охорони здоров’я країни переважно не є перевантаженою.
“У 17 з 27 штатів понад 40% палат реанімації залишаються вільними й лише у штатах Ріо-де-Жанейро й Гояс ситуація критична, адже заповнено 80% реанімацій”, - йдеться у матеріалі.
Нагадаємо: світовий антирекорд за кількістю загиблих від COVID-19 вже тривалий час утримують США, де станом на п’ятницю від недуги загинуло понад 208 тисяч осіб.
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