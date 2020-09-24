У світі - 32 мільйони випадків COVID-19

У світі станом на ранок 24 вересня зафіксовано понад 32 мільйони випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 23,6 млн людей.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 32 097 169 випадків COVID-19, зокрема 981 967 – летальних, одужали 23 679 970 людей.

За нову добу зафіксовано 11 381 новий випадок, з них 4 786 у Мексиці, 2 334 в Індії й 1 661 у Бельгії. Загинули 676 людей, з них 601 - у Мексиці.

Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (7 139 553), Індія (5 732 518), Бразилія (4 627 780) та Росія (1 122 241).

Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 3 497 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 184 734.