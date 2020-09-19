Болсонару – про коронавірус: Нічого боятися того, чого не можна уникнути

Болсонару – про коронавірус: Нічого боятися того, чого не можна уникнути

Укрінформ
Президент Бразилії Жаїр Болсонару знову розкритикував соціальну ізоляцію, назвавши її проявом слабкості.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал G1.

«Ви не піддалися на ці дурниці — «залишайся вдома, а за економіку візьмемося пізніше». Це для слабких. Вірус, я завжди говорив, був реальністю, і ми повинні були з цим змиритися. Нема чого боятися того, чого ми не можемо уникнути», — сказав Болсонару, виступаючи в штаті Мату-Гросу.

Соціальну ізоляцію вчені і лікарі називають одним з найбільш ефективних способів стримування поширення коронавірусу.

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Бразилія нині перебуває на третьому місці у світі за кількістю заражених коронавірусом - у країні зареєстровано 4 497 434 випадків інфікування, понад 135 тисяч людей померли.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, станом на ранок 19 вересня у світі зареєстровано 30 697 861 випадок коронавірусу, у тому числі 956 450 летальних, одужали 22 339 980 осіб.

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