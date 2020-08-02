Facebook через фейки заблокував акаунти прихильників президента Бразилії

Після штрафу розміром 368 тисяч доларів Фейсбук вимушено заблокував для користувачів зі всього світу сторінки 12 головних прихильників президента Бразилії Жаїра Болсонару, які нібито поширювали фейкові новини.

Як передає Укрінформ, про це інформує BBC.

Фейсбук виконав розпорядження Верховного суду Бразилії - заблокувати акаунти прихильників ультраправого президента Болсонаро. Їх звинувачують у поширенні фальшивих новин стосовно суддів.

У травні суддя Верховного суду наказав Фейсбук заблокувати 12 акаунтів прихильників президента.

Однак соціальна мережа заявила, що цей захід є загрозою свободі слова, та заявила, що оскаржуватиме це рішення.

У п'ятницю Фейсбук заблокував доступ до зазначених акаунтів лише для користувачів з Бразилії, а не з усього світу, як цього вимагали судді. Через це Верховний суд оштрафував компанію на 368 тисяч доларів та пригрозив, що штрафуватиме на 20 тисяч доларів щодня, якщо рішення не виконають.