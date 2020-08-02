Facebook через фейки заблокував акаунти прихильників президента Бразилії
Як передає Укрінформ, про це інформує BBC.
Фейсбук виконав розпорядження Верховного суду Бразилії - заблокувати акаунти прихильників ультраправого президента Болсонаро. Їх звинувачують у поширенні фальшивих новин стосовно суддів.
У травні суддя Верховного суду наказав Фейсбук заблокувати 12 акаунтів прихильників президента.
Однак соціальна мережа заявила, що цей захід є загрозою свободі слова, та заявила, що оскаржуватиме це рішення.
У п'ятницю Фейсбук заблокував доступ до зазначених акаунтів лише для користувачів з Бразилії, а не з усього світу, як цього вимагали судді. Через це Верховний суд оштрафував компанію на 368 тисяч доларів та пригрозив, що штрафуватиме на 20 тисяч доларів щодня, якщо рішення не виконають.