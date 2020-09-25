Латвія оголосила персонами нон-грата 101 посадовця Білорусі

На підставі рішення латвійського Кабінету міністрів, а також після переговорів з МЗС Естонії і Литви, міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічс прийняв рішення ввести безстрокову заборону на в'їзд до країни 101 посадової особи Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті МЗС.

Заборона на в'їзд до Латвії поширюється на посадових осіб з АП Білорусі, МВС і осіб, які працюють у відмомствах йому підпорядкуваних, Мінзв'язку і інформації та Державного телерадіомовлення. У список також увійшли посадові особи МНС, Генпрокуратури, Верховного і Конституційного судів, ЦВК, Мінської міської виборчої комісії, обласних та міських виконавчих комітетів та інших установ.

МЗС Латвії підкреслює, що білоруська влада не змінили свого ставлення до мирних протестів - триває дискредитація демонстрацій, застосування непропорційної сили, блокування сайтів незалежних ЗМІ, порушуються кримінальні справи і конфіскуються носії інформації.

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Зовнішньополітичне відомство пояснює, що включені у список особи є причетними до організації та підтримки фальсифікації президентських виборів, що пройшли 9 серпня 2020 року, а також до подальшого насильницького придушення мирних протестів, арештів, обмеження роботи незалежних ЗМІ та поширення дезінформації в білоруських офіційних медіа.

Раніше Рінкевич заявляв, що дострокова інавгурація Лукашенко не робить його легітимним президентом Білорусі.

У понеділок, 21 вересня глави МЗС країн Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі обговорювали санкції, покликані зупинити порушення прав людини в Білорусі. Країни ЄС не можуть вжити санкції щодо тих, хто в Республіці Білорусь порушує права людини, оскільки альянс є «заручником» однієї держави, вважає глава латвійського МЗС.

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ЄС заговорив про санкції ще наприкінці серпня. Але Кіпр заблокував введення санкцій проти білоруських чиновників, щоб змусити інших членів ЄС домовитися про заходи проти Туреччини: її компанії ведуть розвідку газу в спірних водах біля Кіпру.

Раніше Європарламент оголосив, що не вважатиме Олександра Лукашенка президентом з 5 листопада, коли закінчується термін його нинішніх повноважень, а також закликав ввести санкції у відношенні тих, хто несе відповідальність за фальсифікацію виборів і репресії.

Сімнадцять країн-учасниць ОБСЄ, в тому числі і Латвія, заявили про запуск механізму, який дозволяє відправити до Республіки Білорусь експертів для розслідування порушень прав людини до, під час і після президентських виборів.

Як повідомляв Укрінформ, 31 серпня Латвія, Литва та Естонія узгоджено ввели персональні санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 29 білоруських чиновників.