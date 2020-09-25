Польща введе нові обмеження через сплеск COVID-19

У Польщі планують запровадити на наступному тижні деякі обмеження у так званих червоних і жовтих зонах у зв’язку з різким зростанням інфікування COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції у Варшаві заявив в п'ятницю речник МОЗ Польщі Войцєх Андрусевич.

“Міністр охорони здоров’я запропонує обмеження в червоних і жовтих зонах і, ймовірно, ці обмеження незабаром з’являться. Це будуть обмеження, що стосуються можливості зустрічей, контактів людей”,- заявив Андрусевич.

За його словами, зараз у МОЗ тривають активні консультації з експертами щодо подальшої стратегії боротьби з COVID-19. Він зауважив, що ця стратегія не полягатиме у закритті кордонів, а в точковій протидії поширенню COVID-19, зокрема завдяки введенню обмежень в окремих повітах.

Речник МОЗ зауважив, що найближчим часом кількість інфікованих COVID-19 зростатиме, що є наслідком повернення людей до нормального ритму життя після періоду літніх відпусток. Він закликав поляків дотримуватися санітарних вимог – носити маски, дезінфікувати руки, дотримуватися дистанції.

Андрусевич зауважив, що на сьогодні МОЗ Польщі не передбачає проблем з наявністю ліжкомісць для пацієнтів з COVID-19 у зв’язку з різким стрибком кількості інфікованих коронавірусом. За його словами, станом на сьогодні в Польщі є 6,3 тис. ліжкомісць, з яких задіяні лише 30%.

Станом на сьогодні 19 повітів Польщі перебувають у так званій жовтій зоні, а два - у червоній.

Як відомо, упродовж останніх двох днів у Польщі зафіксовано рекордну добову кількість інфікованих COVID-19. Зокрема, 24 вересня було підтверджено 1136 випадків інфікування коронавірусом, а 25 вересня - 1587.