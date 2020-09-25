Польща другий день поспіль б’є рекорди добового інфікування COVID-19

У Польщі за минулу добу зафіксовано 1587 нових випадків інфікування коронавірусом, що є новим добовим рекордом від початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це інформує у Твіттері МОЗ Польщі.

“Ми маємо 1587 нових і підтверджених випадків інфікування коронавірусу”,- йдеться в повідомленні.

Найбільше інфікованих виявлено у Мазовецькому воєводстві (центр - Варшава) – 295, і Малопольському (Краків) – 241.

За минулу добу померли 23 особи, інфіковані COVID-19.

Відтак загальна кількість інфікованих коронавірусом в Польщі зросла до 84,3 тисяч, а померлих – до понад 2,3 тисяч.

Як відомо, попередній добовий рекорд зараження COVID-19 у Польщі було зафіксовано 24 вересня – 1136 випадків.

Загалом, від початку пандемії у Польщі вже проведено понад 3,2 млн тестів на виявлення коронавірусу, за минулу добу – понад 24 тисячі.

У МОЗ Польщі поянюють стрибок інфікування поверненням дітей до шкіл та масовими зустрічами молоді.