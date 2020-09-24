У Польщі - найбільша кількість заражень коронавірусом за добу

За минулу добу в Польщі зафіксовано 1136 нових випадків інфікування коронавірусом, що є найвищим показником від початку оголошення стану епідемії в березні.

Як передає Укрінформ, про це інформує у Твіттері МОЗ Польщі.

"Маємо 1136 нових і підтверджених випадків інфікування коронавірусом",- йдеться в повідомленні МОЗ Польщі.

За минулу добу в Польщі померли 25 осіб, інфікованих COVID-19.

Відтак, загальна кількість інфікованих в Польщі зросла до понад 82,8 тис., а померлих – до понад 2,3 тисячі.

Від початку пандемії у Польщі вилікувалися вже понад 66 тис. осіб, інфікованих COVID-19.

Попередній добовий рекорд в Польщі був зафіксований 19 вересня – 1002 випадки. У МОЗ Польщі зауважують, що стрибок інфікування викликаний поверненням дітей до шкіл, почастішаням масових зустрічей молоді і проведенням весільних церемоній.

Загалом, у Польщі вже проведено 3,2 млн тестів на виявлення коронавірусу, за минулу добу – понад 20 тисяч.