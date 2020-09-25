У Британії - рекордна кількість нових випадків коронавірусу з початку пандемії

У Великій Британії за минулу добу зареєстрували понад 6600 нових випадків зараження коронавірусом – це найбільший добовий приріст із початку епідемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Так, за даними Агентства громадського здоров’я країни, 24 вересня зараження підтвердили у 6634 осіб, що більше, ніж найвищі показники «першої хвилі» пандемії навесні. При цьому, захворюваність зростає серед усіх вікових груп.

Медичний директор відомства в Англії Івонн Дойлі зауважила, що нова цифра є «чітким попередженням для усіх», при цьому, спостерігається збільшення і кількості госпіталізацій та пацієнтів у реанімації. Вона закликала людей дотримуватися карантинних заходів безпеки і завантажувати розроблений Агентством додаток для відстеження контактів, який днями офіційно запустили в Англії та Уельсі.

Кількість загиблих від вірусу зросла в країні на 40 осіб.

Як відомо, з початку епідемії всього, за статистикою Агентства громадського здоров’я, померли 41 902 хворих.

Водночас дані, які окремо публікує статистичне відомство - де COVID-19 згадується у свідоцтві про смерть - свідчить, що реальна кількість загиблих становить 57 000.

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу у Британії досягла вже 416 363.

Варто також нагадати, що 22 вересня через усе гіршу епідеміологічну ситуацію британський уряд Бориса Джонсона оголосив про посилення карантинних обмежень у всій країні. Ці заходи можуть тривати аж пів року. Вони охоплюють режим роботи закладів харчування, обмеження на зустрічі й заходи, жорсткіші вимоги щодо масок, підкріплені штрафами.

Зі свого боку, Шотландія, Північна Ірландія та Уельс додатково оголосили свої, жорсткіші, карантинні вимоги.

Станом на ранок 25 вересня у світі зареєстрували 32 413 887 випадків коронавірусу, зокрема 987 742 летальні випадки і 23 928 589 людей одужали.