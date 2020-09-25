Біля берегів Туреччини стався землетрус

У Мармуровому морі стався землетрус 4,2 бала за шкалою Ріхтера, який відчувався у Стамбулі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN Turk.

«У Мармуровому морі стався землетрус 4,2 бала, який відчувався в Стамбулі та прилеглих провінціях. Громадяни, які знаходились у своїх будинках та на робочих місцях, терміново покидали будівлі та виходили на вулицю», - повідомляє телеканал.

За даними, Управління із запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), у Мармуровому морі, біля району Мармараерелісі Текірдаг, о 16.38 був зафіксований землетрус силою 4,2 бала. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 18,87 км.

Губернаторство провінції Стамбул оголосило, що наразі повідомлень про негативні наслідки землетрусу в місті не надходили.

Вчені-сейсмологи неодноразово прогнозували до 2030 року потужний землетрус у Мармуровому морі силою поштовхів вище 7 балів.

Як повідомлялося, 17 серпня 1999 року у турецьких провінціях Стамбул, Коджаелі, Сакарья стався землетрус магнітудою 7,6 бала. Тоді загинули більше 17 тисяч людей, було поранено майже 50 тисяч людей, тисячі зникли, пів мільйона лишились без домівок. Завдані збитки оцінювали до 6,5 млрд доларів США.