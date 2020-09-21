У Туреччині стався потужний землетрус, зруйновані будинки

Землетрус магнітудою 5,1, що стався в центральній провінції Туреччини Нігде, призвів до руйнувань житлових будівель.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини та місцеве керівництво.

«Землетрус, що стався 20 вересня о 22.08 у районі Бор провінції Нігде, мав силу поштовхів 5,1 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 6,97 км», - повідомили в управлінні.

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Губернатор провінції Нігде Ілмаз Сахін зазначив, що в результаті землетрусу руйнувань зазнали сім будинків. В районі, де зафіксовані руйнування, працюють пошуково-рятувальні групи. Туди надіслано речі першої необхідності. Інформації про жертв наразі немає.