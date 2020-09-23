Чехія та Данія також не визнають легітимність Лукашенка

Глави МЗС Чехії та Данії Томаш Петржічек і Єппе Кофод також наголосили на нелегітимності інавгурації президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це вони повідомили на своїх сторінках у соцмережах, передає Укрінформ.

«Вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Їхні результати не є легітимними, тому сьогоднішня інавгурація Олександра Лукашенка також нелегітимна. У білоруського громадянського суспільства є повна підтримка Чеської Республіки. Білоруси заслуговують свободи», - написав у Твіттері Петржічек.

Данія також не визнала легітимності Лукашенка, про що йдеться у заяві глави МЗС країни Єппе Кофода.

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«Лукашенко підтвердив власну нелегітимність, влаштувавши таємну інавгурацію. Білорусі потрібні вільні і справедливі вибори і демократично обраний президент. Сфальсифіковані вибори повинні вести Лукашенка не в президентський палац, а до списку санкцій Євросоюзу», - написав він у Твіттері.

Серед країн, які також не визнали легітимність Лукашенка – Німеччина, Словаччина, Латвія, Литва та Естонія.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 23 вересня, Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про президента Республіки Білорусь», церемонія складання присяги має транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.