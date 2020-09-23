Винищувач Су-30 у Росії був збитий на навчаннях іншим літаком

За попередніми даними, винищувач Су-30, що розбився 22 вересня під час навчань у Тверській області, був збитий іншим бойовим російським літаком.

Про це повідомив РБК, передає Укрінформ.

"Літак був випадково підбитий винищувачем Су-35, що летів з ним у парі, під час навчально-тренувального польоту. Замість того, щоб зробити фотострільбу, Су-35 з невідомої причини зробив реальний постріл", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв напередодні Укрінформ, під час виконання планового польоту в Тверській області зазнав аварії російський винищувач Су-30. Пілоти встигли катапультуватися.