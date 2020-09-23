У Лівії розбився вертоліт з "вагнерівцями"

Вертоліт лівійських антиурядових сил впав у середу недалеко від військової бази Ель-Джуфра в центральній частині країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Інтерфакс із посиланням на генерала Абдулхаді Дираха.

За його даними, на борту вертольота знаходилися бійці російської приватної військової компанії «Вагнер». При зіткненні з землею на борту вертольота вибухнули боєприпаси, зазначив генерал. Інших деталей інциденту він не привів.

Раніше урядові війська ППО в Лівії збили винищувач МіГ-29 «Лівійської національної армії». Відео з місця інциденту було знято російськомовним пілотом Міг-29 і опубліковано в інтернеті.

Генерал Абдулхаді Дирах є представником командування спільними операціями в Сирті й Ель-Джуфрі.

Громадянська війна триває з 2011 року, коли був повалений і убитий Муаммар Каддафі, який правив Лівією 42 роки. За повідомленнями ЗМІ, в Лівії є російські найманці, які воюють на боці генерала Халіфа Хафтара, що очолює так звану Лівійську національну армію.