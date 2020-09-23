У Лівії розбився вертоліт з "вагнерівцями"
Як передає Укрінформ, про це повідомив Інтерфакс із посиланням на генерала Абдулхаді Дираха.
За його даними, на борту вертольота знаходилися бійці російської приватної військової компанії «Вагнер». При зіткненні з землею на борту вертольота вибухнули боєприпаси, зазначив генерал. Інших деталей інциденту він не привів.
Раніше урядові війська ППО в Лівії збили винищувач МіГ-29 «Лівійської національної армії». Відео з місця інциденту було знято російськомовним пілотом Міг-29 і опубліковано в інтернеті.
Генерал Абдулхаді Дирах є представником командування спільними операціями в Сирті й Ель-Джуфрі.
Громадянська війна триває з 2011 року, коли був повалений і убитий Муаммар Каддафі, який правив Лівією 42 роки. За повідомленнями ЗМІ, в Лівії є російські найманці, які воюють на боці генерала Халіфа Хафтара, що очолює так звану Лівійську національну армію.