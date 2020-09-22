У Росії розбився винищувач

У Тверській області під час виконання планового польоту зазнав аварії російський винищувач Су-30.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на штаб Західного військового округу.

"Винищувач Су-30 впав у Тверській області при здійсненні планового навчально-тренувального польоту", - повідомили в пресслужбі ЗВО.

Уточнюється, що літак впав у лісі. Жертв і руйнувань на землі немає. Екіпаж встиг катапультуватися і вже евакуйований з місця аварії.

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На місце інциденту відправлено ​​військову комісію, яка вивчить обставини і з'ясує причини аварії.