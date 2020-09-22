У Росії розбився винищувач
Укрінформ
У Тверській області під час виконання планового польоту зазнав аварії російський винищувач Су-30.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на штаб Західного військового округу.
"Винищувач Су-30 впав у Тверській області при здійсненні планового навчально-тренувального польоту", - повідомили в пресслужбі ЗВО.
Уточнюється, що літак впав у лісі. Жертв і руйнувань на землі немає. Екіпаж встиг катапультуватися і вже евакуйований з місця аварії.
На місце інциденту відправлено військову комісію, яка вивчить обставини і з'ясує причини аварії.